Prosegue senza sosta il lavoro di Microsoft sulla nuova edizione di Edge, quella basata su Chromium. Oggi la software house annuncia il debutto di una nuova funzionalità introdotta con l’obiettivo di migliorare la gestione dei preferiti tenendo conto dei pareri e delle segnalazioni fin qui ricevute dagli utenti. È già disponibile nelle versioni Canary e Dev del browser.

La nuova gestione dei preferiti nel browser Edge

La prima differenza che balza all’occhio è quella riportata nell’immagine qui sotto: a sinistra il riquadro che si apre con un click sull’icona a forma di stella posizionato nella parte alta dell’interfaccia nell’edizione Stable, a destra la nuova versione delle Canary e Dev in cui si può notare la presenza di alcuni pulsanti aggiuntivi dedicati nell’ordine alla creazione delle cartelle all’interno delle quali organizzare i bookmark, alla ricerca rapida tra gli elementi, all’apertura di un menu contestuale e a fissare il riquadro dei preferiti nella parte destra della UI.

In questo modo Microsoft rende la gestione più immediata, velocizzando alcune operazioni fino ad oggi eseguibili solamente accedendo alla pagina di Edge dedicata (edge://favorites).

Come si legge nel post condiviso da William Devereux (Senior Program Manager al lavoro sul browser) lo stesso approccio verrà adottato più avanti anche per altre componenti funzionali alla navigazione come i download e la cronologia delle pagine visitate. Come sempre, prima che la caratteristica faccia il suo esordio nella release Stable, la software house è pronta a intervenire apportando le modifiche necessarie in caso di feedback.