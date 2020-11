Microsoft continuerà a introdurre in Edge caratteristiche utili nella quotidiana attività online. In questo periodo sembra concentrarsi in particolare sullo shopping, complice l’ormai imminente Black Friday e le festività alle porte. Dopo aver implementato un motore per la comparazione dei prezzi questa volta il browser si arricchisce di una funzionalità legata ai coupon.

I coupon nel browser: la novità di Microsoft Edge

Edge segnala in modo del tutto automatico la possibilità di applicare i buoni sconto prima di portare a termine l’ordine, approfittando così di un risparmio. Anche in questo caso il rollout riguarda però in un primo momento solo gli Stati Uniti. Più avanti (per ora non è dato a sapere quando) la feature verrà messa a disposizione anche in altri territori.

Nei giorni scorsi il browser di Microsoft si è arricchito nelle sue versioni Canary e Dev della possibilità di aggiungere commenti ai PDF e di nuove icone in stile Fluent Design.

Basato sul motore di Chromium (lo stesso del concorrente diretto Google Chrome) il nuovo Edge è anche sempre più integrato nel sistema operativo Windows 10. Anche così la società intende lasciarsi definitivamente una volta per tutte alle spalle la pesante e scomoda eredità di Internet Explorer.