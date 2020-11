Aggiungere commenti ai PDF con Edge (Canary e Dev)

Prosegue senza sosta il lavoro di Microsoft sulla nuova versione di Edge, quella basata su Chromium. Oggi debutta una nuova versione del browser, al momento disponibile solo all’interno dei canali Canary e Dev, che consente di aggiungere commenti ai PDF in modo semplice e veloce. L’abbiamo messa alla prova, ecco come funziona.

Edge permette di aggiungere commenti ai PDF

Come prima cosa è necessario aprire un documento, caricandolo dal proprio disco fisso oppure incollando nella barra dell’indirizzo il suo link, dopodiché bisogna selezionare con il puntatore l’area a cui assegnare il commento, fare click con il tasto destro e selezionare l’apposita come nello screenshot di seguito.

A questo punto Edge apre un riquadro, una sorta di post-it, in cui digitare il testo del commento. Una volta completato premere sulla spunta in basso a destra.

Laddove nel PDF è stato inserito un commento verrà visualizzata un’icona rappresentativa: sarà così sufficiente un click per consultarlo.

Non è che una delle tante funzionalità che Microsoft sta introducendo nel browser, migliorandolo di continuo nel tentativo di colmare almeno in parte il gap in termini di market share che lo separa dal concorrente Google Chrome.

Il nuovo Edge è ora parte integrante del sistema operativo Windows 10 e a partire dal prossimo anno lo sarà dell’edizione 10X. È l’ultimo discendente in ordine cronologico di Internet Explorer, ormai destinato al pensionamento forzato.