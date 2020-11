Il debutto di Windows 10X è sempre più vicino. Tutti gli indizi lasciano trapelare come Microsoft sia al lavoro sempre più intensamente sulla prossima evoluzione del proprio sistema operativo, la cui natura a dire il vero non è però ancora del tutto chiara, almeno non in via ufficiale.

Spunta la versione di Edge per Windows 10X

Le ultime indiscrezioni circolate fanno riferimento a una sorta di concorrente per Chrome OS, una edizione alleggerita di W10 che punta tutto sull’ottimizzazione per garantire prestazioni adeguate anche su macchine non propriamente top di gamma dal punto di vista del comparto hardware. Oggi un riferimento concreto è comparso sul sito ufficiale dedicato alle versioni di anteprima del browser Edge, distribuite sotto forma di file MSIX.

file MSIX

La presentazione di Windows 10x risale all’ottobre 2019 quando il sistema operativo fu associato a Surface Neo (il cui destino è ora incerto) e più in generale ai dispositivi dual screen. Più tardi Microsoft ha confermato che arriverà prima sui laptop, entro la metà del prossimo anno. Per la fase RTM (Release to Manufacturer) non sarà necessario attendere molto: la roadmap punta al mese di dicembre.

A quanto pare la piattaforma sarà compatibile solo con i software UWP (Universal Windows Platform) e con le PWA (Progressive Web App), ma gli utenti dell’ambito enterprise dovrebbero poter effettuare lo streaming applicazioni Win32 grazie all’introduzione di un servizio battezzato Cloud PC.