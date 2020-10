La promessa formulata da Microsoft un mese fa è stata mantenuta: Edge ha fatto il suo debutto ufficiale su Linux con una versione di anteprima rilasciata nel canale Dev del browser. Va così a completarsi l’offerta desktop del software già disponibile anche per Windows e macOS.

Edge arriva su Linux: disponibile nel canale Dev

Le distribuzioni al momento supportate sono Ubuntu, Debian, Fedora e openSUSE. La roadmap stabilita prevede il rilascio di un aggiornamento a settimana. Il gruppo di Redmond sottolinea come al momento si tratti ancora di un work in progress: alcune funzionalità inclusa quella per il login attraverso il proprio account risultano ancora inaccessibili. L’obiettivo è ovviamente quello di raccogliere feedback in modo da intervenire laddove necessario.

Si tratta ovviamente della nuova release di Edge basata sul motore Chromium, lo stesso che costituisce il cuore pulsante del concorrente Google Chrome. Insieme i due software sembrano destinati a dar vita nel medio-lungo periodo a quello che può essere definito come una sorta di duopolio, almeno per quanto riguarda le soluzioni destinate alle piattaforme desktop, con buona pace degli sforzi profusi dai competitor, Mozilla con il suo Firefox in primis.