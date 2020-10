Ha preso il via quest’oggi il via al rilascio dell’aggiornamento che porta le release desktop di Firefox alla versione 82. L’update è stato confezionato in modo da intervenire su alcuni aspetti specifici del browser, in particolare per quanto concerne la gestione dei video.

Firefox 82: l’aggiornamento è disponibile

Diamo un’occhiata al changelog per capire quali sono le funzionalità inedite introdotte da Mozilla nel proprio browser: i passi in avanti si segnalano soprattutto per la modalità Picture-in-Picture attivabile durante la riproduzione dei contenuti multimediali in streaming.

Il pulsante Picture-in-Picture ha un nuovo aspetto e una nuova posizione, rendendo così più semplice trovare e utilizzare la funzionalità;ù

Picture-in-Picture ora ha una scorciatoia da tastiera per gli utenti macOS (Option + Command + Shift + Right bracket) che funziona prima di avviare la riproduzione del video;

per gli utenti Windows, ora Firefox sfrutta DirectComposition per il decoding video via hardware, migliorando l’utilizzo di CPU e GPU durante la riproduzione e aumentando la durata della batteria;

è possibile esplorare nuovi articoli salvando una pagina in Pocket dalla barra degli strumenti;

prosegue il rollout di WebRender per gli utenti su computer Windows;

migliorata l’accessibilità nel completamento automatico dei moduli che chiedono le informazioni della carta di credito per i pagamenti.

A questo si aggiungono passi in avanti in termini di prestazioni.

I siti che utilizzano layout di tipo flexbox (flexible box) si caricano il 20% più velocemente di prima;

il ripristino di una sessione avviene il 17% più rapidamente;

per gli utenti Windows, l’apertura di una nuova finestra avviene il 10% più velocemente.

A questo si aggiungono il bugfix per un errore riscontrato nella funzionalità screen reader e correzioni al codice riguardanti la sicurezza.