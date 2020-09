Mozilla chiude Firefox Send e Firefox Notes

Dopo la sospensione di luglio, la chiusura. Si ferma qui l’attività del servizio Firefox Send per motivi legati alla sicurezza: l’annuncio ufficiale arriva oggi da Mozilla che conferma l’introduzione della stessa misura per Firefox Notes. Due rami secchi tagliati nel doloroso percorso di riorganizzazione che sta affrontando il gruppo.

Firefox Send: Mozilla ha deciso di chiudere il servizio

Lanciato nel marzo 2019, Firefox Send è stato ideato per consentire l’invio di file protetti da crittografia. Stando a quanto afferma la software house si è ben presto guadagnato la fiducia di un buon numero di utenti che l’hanno impiegato per le loro attività quotidiane. Alcuni però lo hanno trasformato in un tool attraverso il quale distribuire malware e condurre attacchi di phishing. Rimarrà dunque offline.

Firefox Notes è invece una utility che consente di prendere appunti durante la navigazione, beneficiando della sincronizzazione tra più dispositivi e della crittografia. Chi fin qui l’ha utilizzato può far riferimento alle pagine del supporto ufficiale per le modalità di esportazione e salvataggio degli elementi. Smetterà di funzionare nella giornata dell’1 novembre.

Ringraziando gli utenti per la comprensione, così Mozilla mette nero su bianco quelli che saranno i suoi prodotti di punta da qui in avanti, oltre ovviamente al browser.