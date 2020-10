Incrementare il livello di protezione garantito agli utenti del browser: questo l’obiettivo della nuova iniziativa annunciata oggi da Mozilla che introduce in via ufficiale due nuovi badge con i quali etichettare le estensioni distribuite attraverso lo store di Firefox.

Estensioni browser: da Mozilla i badge By Firefox e Verified

La prima è quella visibile nello screenshot qui sotto. Battezzata By Firefox, il suo nome è già di per sé piuttosto esplicativo per comprenderne l’utilità. Contrassegna infatti le componenti aggiuntive realizzate direttamente dalla software house e per le quali viene garantito il massimo grado possibile di sicurezza. Il download e l’utilizzo possono dunque essere effettuati in tutta tranquillità.

Il secondo badge introdotto, Verified, contrassegna invece le estensioni messe a punto da sviluppatori di terze parti, ma per le quali garantisce Mozilla al termine di un processo di verifica.

Difficilmente questo basterà a colmare il gap in termini di market share che separa Firefox dai leader Chrome di Google e Safari di Apple. Le più recenti statistiche, aggiornate alla fine di settembre 2020 (fonte StatCounter) lo danno al 4,08% considerando tutte le tipologie di dispositivi e tutte le piattaforme in circolazione a livello globale. I competitor citati poc’anzi sono rispettivamente a 66,30% e 16,76%.