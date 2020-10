Ancora ben lontano dal concorrente diretto Chrome in termini di market share, Edge gioca la carta della differenziazione per conquistare nuovi utenti e colmare almeno in parte il gap. Microsoft lo farà a breve con l’introduzione di novità nella release Stable del browser dedicate a funzioni fino ad oggi accessibili solo mediante l’ausilio di estensioni o affidandosi a software di terze parti.

Browser: due novità a breve per Microsoft Edge

Stando a quanto riporta il sito The Verge, presto il software integrerà una caratteristica per la comparazione dei prezzi proposti dagli store online, giusto in tempo per la stagione dello shopping in vista delle festività. L’animazione visibile qui sotto illustra in modo piuttosto chiaro di cosa si tratta: sarà integrata nelle Collection (Raccolte) così da creare una sorta di “lista dei desideri” e offrirà il supporto a una lunga serie di negozi. In un primo momento interesserà solo gli Stati Uniti, ma un rollout a livello globale è previsto per il futuro.

Un’altra feature inedita al debutto a breve su Edge è quella dedicata alla realizzazione degli screenshot durante la navigazione. In inglese si chiamerà Web Capture, da noi Acquisisci Schermata Web e l’abbiamo già messa alla prova nelle scorse settimane in concomitanza con il debutto nelle release Dev e Canary.

Entrambe le novità saranno incluse nell’aggiornamento per la versione Stable del browser in arrivo entro fine mese insieme ad altri cambiamenti in merito alla gestione dei file PDF e all’interazione con la piattaforma Pinterest.

Ricordiamo infine che il mese scorso Microsoft ha annunciato Edge per Linux: il debutto nel canale Dev è previsto entro ottobre. Intanto ha preso il via l’aggiornamento alla versione 86 della Stable.