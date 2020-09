Edge ti suggerisce una password efficace

Ora Edge è in grado di suggerire una password efficace durante la creazione di un nuovo account. Una funzionalità non certo inedita, già vista su altri browser come il concorrente Chrome di Google e integrata in diversi strumenti di terze parti, ma che ancora mancava nel software di Microsoft per la navigazione.

Browser: Edge consiglia password complesse

Al momento risulta accessibile solo dalle versioni Canary e Dev del browser. Con tutta probabilità presto raggiungerà anche la Beta e quella stabile. Il risultato è nello screenshot qui sotto: in fase di registrazione, facendo click sul campo di testo che chiede di inserire una nuova password, compare l’opzione “Utilizza la password suggerita” composta da una stringa appositamente generata contenente lettere, cifre e simboli.

Come si legge tra le “Impostazioni” la funzionalità “Suggerisci password complesse” viene abilitata solo se l’utente ha attivato la sincronizzazione delle password tramite il proprio account Microsoft e l’opzione “Offri la possibilità di salvare le password”.

Al momento le edizioni Canary e Dev di Edge sono state aggiornate alla release 87, mentre la Stable è ferma alla 85.

Si potrebbe essere portati a pensare che le raccomandazioni giunte da più parti abbiano spinto gli utenti a scegliere in modo consapevole i codici di accesso a piattaforme e servizi online, ma così non è: 123456 continua a essere saldamente in cima alla classifica delle password più utilizzate, addirittura una ogni 142 generate secondo uno studio recente.