Altra release per il canale Canary di Edge che dopo aver accolto funzionalità inedite come l’aggiunta dei commenti ai PDF ora introduce Smart Copy. Come si può intuire già dal nome si tratta di una caratteristica che evolve l’utilizzo del copia-incolla all’interno del browser.

Il copia-incolla con Smart Copy su Edge

La sua utilità è ben sintetizzata nel filmato qui sotto. Può tornare utile per estrapolare contenuti da una qualsiasi pagina Web in modo rapido e semplice, inclusi testi e tabelle, importandoli poi all’istante in altri software, da quelli per elaborare i documenti all’editing delle immagini.

Per attivare Smart Copy in Edge è sufficiente premere la combinazione di tasti Ctrl+Shift+X o selezionare l’apposita voce dal menu contestuale che si apre con un click sul tasto destro del mouse. Il cursore cambia immediatamente forma ed è possibile disegnare un rettangolo all’interno del quale racchiudere tutto ciò che è da copiare.

Una volta definita l’area non resta che fare click sul pulsante Copia. La funzionalità in italiano è chiamata Copia Intelligente. Come sempre accade per le novità in rollout nelle versioni di anteprima, prossimamente farà il suo debutto nell’edizione Stable del browser.

Altre caratteristiche introdotte di recente da Microsoft in Edge, nelle sue molteplici incarnazioni, sono quelle inerenti lo shopping online, l’adozione del Fluent Design per le icone, la gestione dei preferiti e il salvataggio degli screenshot.