È tempo di aggiornamenti per il canale Stable di Edge: al via il rilascio della versione 87 (87.0.664.41) con un update fin da subito disponibile sui computer con sistema operativo Windows e macOS. Per forzarlo non bisogna far altro che aprire il menu principale (icona a forma di tre puntini in altro a destra), selezionare la voce “Guida e feedback” e infine “Informazioni su Microsoft Edge”. Al termine del setup è necessario un riavvio.

Microsoft aggiorna Edge: ecco la versione 87

Le novità introdotte dalla software house sono quelle già osservate nelle edizioni di anteprima distribuite di recente. Un motore per la comparazione prezzi utile a chi si appresta a fare acquisti online in vista del Black Friday e una migliore gestione dei documenti PDF. A questo si aggiungono il supporto a DNS-over-HTTPS e perfezionamenti al processo di stampa oltre all’immancabile elenco di bugfix.

Per l’ambito enterprise c’è poi la Kiosk Mode che consente agli amministratori di esercitare un controllo approfondito sull’esperienza di navigazione offerta attraverso i dispositivi aziendali, ad esempio cancellando automaticamente la cronologia al termine delle sessioni o eliminando i file scaricati.

Edge sarà ottimizzato per i Mac ARM con Apple M1

Nel frattempo dal profilo Twitter ufficiale del team al lavoro sul canale Dev di Edge arriva la conferma che Microsoft presto rilascerà una versione del browser ottimizzata per i nuovi Mac ARM con processore Apple M1.

M1 support is in the works, stay tuned 😊 — Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) November 18, 2020

Hanno fatto lo stesso nei giorni scorsi Google con il concorrente Chrome, Adobe con Photoshop e lo stesso gruppo di Redmond con la suite per la produttività 365.