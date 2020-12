Disponibile al download la nuova versione di Edge Dev, aggiornata alla build 88.0.705.9. Il changelog pubblicato da Microsoft fa riferimento a diverse novità introdotte nel browser, una delle quali riguarda il processo di creazione delle password complesse in fase di registrazione dei nuovi account.

Microsoft migliora la creazione delle password in Edge

Il risultato è quello che si può vedere nell’immagine qui sotto. Lo strumento che compare suggerendo il codice di accesso ha ora un’interfaccia differente, con tanto di pulsante “Aggiorna” per generarne uno diverso.

Per attivare la caratteristica è necessario aprire le “Impostazioni” e attivare la voce “Suggerisci password complesse” selezionabile dopo aver abilitato l’opzione “Offri la possibilità di salvare le password”.

Nello screenshot qui sotto la stessa funzionalità, introdotta nel mese di settembre.

Una caratteristica già presente da tempo su altri browser come Firefox di Mozilla e Chrome di Google. Tornando a Edge, l’ultimo aggiornamento del canale Dev include tra le altre cose miglioramenti alla gestione di cronologia e preferiti oltre alla modalità Picture-in-Picture per macOS. A questo si aggiungono gli immancabili bugfix per la correzione degli errori riscontrati nelle versioni precedenti.

Come sottolineato da Microsoft nel suo intervento si tratta della forma finale della release 88 del browser che dunque presto debutterà nel canale Beta per poi raggiungere più avanti quello Stable portando con sé le novità elencate.