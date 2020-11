L’era di Internet Explorer sta per giungere al termine. Microsoft punta sempre più su Edge, in particolare sulla nuova edizione del browser che fa leva sul motore Chromium, per lasciarsi alle spalle un passato non certo semplice. Un ennesimo step in questa direzione è compiuto oggi con il redirect automatico tra i due software anticipato a fine ottobre.

Da Internet Explorer a Edge: passaggio di consegne

In breve, digitando un indirizzo in IE il sito viene aperto all’interno di Edge, senza che l’utente abbia modo di impedirlo. Di seguito uno screenshot di ciò che abbiamo visto comparire sullo schermo provando ad aprire la homepage di YouTube in Internet Explorer 11: “Stai esplorando in Microsoft Edge”. Lo stesso avviene con altri portali come Instagram, Twitter, Disney Hotstar e StackExchange. Il passaggio di consegne è iniziato.

L’impegno di Microsoft su Edge ha portato nell’ultimo periodo all’inclusione di parecchie funzionalità inedite, alcune delle quali esclusive, implementate nel browser al fine di renderlo più appetibile per gli utenti e di colmare almeno in parte l’ampio gap che ancora separa il software dal concorrente Google Chrome in termini di market share.

I vari aggiornamenti destinati alle release Stable, Beta, Dev e Canary hanno portato con sé Smart Copy per il copia-incolla, la gestione dei coupon e la comparazione dei prezzi per chi fa acquisti online, nuove icone in stile Fluent Design, l’aggiunta di commenti ai PDF e novità per quanto concerne l’organizzazione dei preferiti.