Edge e Internet Explorer: addio al Flash Player

Un ennesimo step nel lungo percorso di dismissione della tecnologia Flash è fissato per la fine di quest’anno, come annunciato nel 2017 da Adobe. E Microsoft si adeguerà di conseguenza, interrompendo definitivamente il supporto al Player oggi offerto dai suoi browser.

Stop al Flash Player nei browser di Microsoft

Un cambiamento che riguarderà Edge (la nuova edizione basata su Chromium e la precedente), ma anche Internet Explorer 11 e il sistema operativo Windows 10. Si sta dunque così per chiudere un’era che nel bene e nel male ha segnato l’evoluzione del mondo online, la distribuzione e la fruizione dei contenuti prima conformità agli standard, criteri di accessibilità e layout fluidi diventassero il pane quotidiano degli addetti ai lavori.

Una scelta quasi obbligata quella di Microsoft, considerando che Google ha già da tempo annunciato l’intenzione di togliere di mezzo il supporto a Flash in Chromium con la stessa tempistica, dal gennaio prossimo.

Gli utenti aziendali che per i motivi più disparati avranno necessità di continuare a far leva su Flash ne saranno in grado attraverso un plugin incluso nella modalità Internet Explorer del nuovo browser. Questa dunque la roadmap fissata dal gruppo di Redmond per l’addio definitivo alla tecnologia: