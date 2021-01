Microsoft Edge, tutte le novità in arrivo

Il nuovo Microsoft Edge basato su Chromium compie un anno (il debutto ufficiale è avvenuto il 15 gennaio 2020). Per festeggiare l’evento, l’azienda di Redmond ha pubblicato un articolo che illustra tutte le funzionalità che arriveranno nelle prossime settimane. Le novità riguarderanno diversi aspetti del browser, tra cui la sicurezza con il Password Monitor.

Microsoft Edge: nuove funzionalità

Microsoft Edge offre già una funzionalità di ricerca, ma il risultato viene mostrato in una nuova scheda. Presto sarà possibile vedere le informazioni nella barra laterale che viene aperta quando l’utente sceglie la voce corrispondente nel menu contestuale, dopo aver selezionato il termine nella pagina web.

Dalla pagina Nuova scheda sarà invece possibile leggere mittente e oggetto delle ultime tre email ricevute con Outlook, iniziare a scrivere un messaggio o organizzare un meeting. Occorre però utilizzare lo stesso account di Edge. Nelle impostazioni relative al profilo è ora possibile attivare la sincronizzazione di cronologia e schede aperte, oltre a preferiti, password, indirizzi, estensioni e raccolte. Su macOS è stato invece aggiunto lo switch automatico dei profili (personale e lavoro).

Due novità riguardano l’interfaccia del browser, ovvero la possibilità di installare un tema dallo store di Edge o di Chrome e l’utilizzo del Fluent Design per le icone.

In Microsoft Edge è stata inoltre integrata la funzionalità Sleeping Tabs. Per evitare un eccessivo consumo di risorse (memoria e CPU) è possibile “mettere a dormire” le schede aperte in background, specificando il tempo di inattività. L’ultima novità di rilievo è il generatore di password sicure per gli account online.