Twitter: Fleets ads, Tomorrow e badge blu

Fleets è la funzionalità di Twitter, annunciata a novembre 2020, che permette di creare “storie” effimere (durata di 24 ore) su Android e iOS. Ora l'azienda californiana ha iniziato ad aggiungere inserzioni pubblicitarie a schermo intero. Tomorrow è invece un servizio per le previsioni del tempo disponibile negli Stati Uniti. Dopo una breve pausa è intanto ripreso il processo di verifica degli account.

Fleet ads sono la versione digitale dei cartelloni pubblicitari. Le inserzioni a schermo intero sono mostrate tra i fleet degli utenti (al momento solo ad un numero limitato negli Stati Uniti). Gli inserzionisti possono utilizzare immagini e video in formato 9:16. Questi ultimi possono durare fino a 30 secondi. È possibile anche aggiungere una call-to-action “swipe-up”.

Gli inserzionisti verificano il successo delle campagne pubblicitarie tramite diverse metriche (impressions, clic, visite del profilo, visite del sito web e altre). Al momento si tratta di un esperimento. L'eventuale espansione ad altri paesi verrà deciso dopo aver verificato l'accoglienza da parte degli utenti.

La seconda novità si chiama Tomorrow. È un servizio, lanciato in 16 città degli USA, che permette di ricevere informazioni sulle condizioni del tempo da 18 meteorologi locali. I contenuti esclusivi verranno offerti tramite le newsletter di Revue e le chat audio di Spaces.

Per accedere a Tomorrow è necessario un abbonamento mensile di 10 dollari. Entro fine anno dovrebbe essere esteso a tutti gli Stati Uniti, mentre il lancio internazionale è previsto nel corso del 2022.

Twitter ha infine comunicato che il processo di verifica degli account, temporaneamente sospeso per eccesso di richieste, è nuovamente attivo, quindi gli utenti che rientrano nelle sei categorie possono chiedere il famoso badge blu.

Requests are open! Sorry about that pause –– now you can get back to your quest for a blue badge.

— Twitter Verified (@verified) June 1, 2021