Twitter Blue, l'abbonamento mensile da 2,99 euro: i dettagli

L'arrivo di Twitter Blue è ormai cosa certa, nonostante ancora non ci sia un annuncio ufficiale. A confermarlo un riferimento diretto ed esplicito alla formula di abbonamento scovato all'interno della scheda dell'applicazione iOS su App Store, come mostra lo screenshot allegato più avanti nell'articolo.

Si trova all'interno della sezione “Acquisti in-app”, con un prezzo di 2,99 euro. Ad ogni modo, al momento non è ancora possibile sottoscriverlo. Cosa offre in più rispetto alla versione tradizionale del social network? Anzitutto la funzionalità Undo, già protagonista più volte di indiscrezioni riportate anche su queste pagine, che mantiene il post scritto in uno stato di standby per qualche secondo prima dell'effettiva pubblicazione, consentendo così eventualmente all'utente di annullare l'operazione. Dovrebbe poi esserci la cosiddetta Reader Mode, pensata per semplificare la lettura delle conversazioni più lunghe.

Tra gli extra offerti a chi sceglierà di mettere mano al portafogli anche nuovi temi per l'interfaccia, icone inedite e le Collection per salvare e organizzare i tweet preferiti così da ritrovarli più facilmente in futuro.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store

For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅

Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons

Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021