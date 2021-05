Badge blu: Twitter avvia il processo di verifica

Dopo aver sospeso l'assegnazione dei famosi badge blu a fine 2017, Twitter ha comunicato di aver avviato il nuovo processo di verifica degli account, come promesso a novembre 2020. Dopo aver chiesto agli utenti di fornire feedback sulla policy, l'azienda ha ora comunicato i criteri che devono essere rispettati dagli account considerati di interesse pubblico.

Badge blu su Twitter: nuove regole

Il badge blu è stato introdotto nel 2009 per evidenziare gli account di particolari categorie di utenti, ad esempio i politici. Il programma di verifica è stato sospeso a novembre 2017, dopo le critiche ricevute per aver “certificato” l'account di un suprematista bianco. A distanza di quasi quattro anni sono finalmente disponibili le nuove linee guida da rispettare per ricevere il badge blu. Ovviamente questo privilegio verrà tolto se l'utente violerà ripetutamente le regole del social network.

Il principale requisito è quello di appartenere ad una delle seguenti categorie:

Governo e cariche pubbliche

Aziende, marchi e organizzazioni

Agenzie di stampa e giornalisti

Spettacolo

Sport e gioco

Attivisti, organizzatori e altri individui influenti

Il profilo deve essere completo (nome, immagine, email o numero di telefono confermati) e l'account deve essere attivo nei sei mesi precedenti la richiesta. Le verifica dell'identità può avvenire tramite documento, email ufficiale (non quella personale) o sito ufficiale (ad esempio quello del datore di lavoro). Per chiedere l'assegnazione del badge blu è sufficiente accedere alla procedura nelle impostazioni.

La risposta verrà comunicata in pochi giorni o alcune settimane (dipende dal numero di richieste). In caso di riscontro positivo, l'utente vedrà il badge blu nel profilo. Nel corso dei prossimi mesi verranno introdotte altre categorie, tra cui scienziati, accademici e leader religiosi.