Twitter lancia Ticketed Spaces e Super Follows

Dopo aver annunciato la versione premium del social network, Twitter ha avviato i test pubblici per due nuove funzionalità: Ticketed Spaces e Super Follows. L'accesso è al momento riservato agli utenti statunitensi (Android e iOS per Ticketed Spaces, solo iOS per Super Follows). Per partecipare è necessario aprire la barra laterale dell'app e scegliere Monetizzazione.

Ticketed Spaces e Super Follows: guadagno per tutti

Ticketed Spaces può essere definita la versione a pagamento di Spaces, le “stanze” in cui gli utenti possono partecipare alle conversazioni audio (simili a quelle di Clubhouse). In questo caso, il pubblico paga un biglietto per ascoltare contenuti esclusivi. Per usare la funzionalità è necessario avere almeno 10.000 follower e pubblicato almeno 25 tweet negli ultimi 30 giorni.

È possibile impostare la dimensione dello spazio e invitare fino a 100 persone. Il prezzo del biglietto può essere compreso tra 1 e 999 dollari. Gli eventi possono essere pubblicizzati sulla timeline e attraverso notifiche in-app.

Super Follows prevede invece un abbonamento mensile per poter accedere a contenuti extra. È possibile scegliere tre prezzi mensili: 2,99, 4,99 e 9,99 dollari. I requisiti minimi sono gli stessi: almeno 10.000 follower e 25 tweet pubblicati negli ultimi 30 giorni.

Twitter incasserà il 3% su ogni transazione, se il guadagno per gli utenti non supera i 50.000 dollari. Oltre questa cifra, la commissione salirà al 20%. Nel corso delle prossime settimane scopriremo se le due novità hanno avuto successo. In tal caso diventeranno accessibili in tutto il mondo.