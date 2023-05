Super Mario Bros., versione pirata su Twitter

Il film Super Mario Bros. ha ottenuto un grande successo di pubblico al cinema (oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo). Qualcuno però ha deciso di condividerlo gratis su Twitter. La versione pirata è stata rimossa ieri, ma quanto successo conferma la difficoltà di bloccare la pubblicazione di contenuti protetti dal diritto d’autore. Tra l’altro è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento a Twitter Blue per caricare video di maggiore lunghezza.

Bastano due tweet per Super Mario Bros.

Il problema era già stato evidenziato nel mese di novembre 2022, quando erano stati pubblicati diversi film, tra cui The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Hackers e Need for Speed. I detentori dei diritti d’autore possono segnalare a Twitter la violazione del DMCA (Digital Millennium Copyright Act), ma la rimozione del contenuto potrebbe richiedere più tempo del solito perché il numero di dipendenti è stato notevolmente ridotto da Elon Musk.

Un utente ha condiviso a fine aprile l’intero film Super Mario Bros., utilizzando solo due tweet. Dato che la durata è 92 minuti è stato sufficiente dividere il film in due video da 60 e 32 minuti, rispettivamente. L’utente era un abbonato a Twitter Blue, gli unici che possono pubblicare video con durata massima di 60 minuti a risoluzione full HD.

L’account del “pirata” è stato chiuso, ma il film era stato già visto da oltre 9 milioni di persone. Super Mario Bros. è il film derivato da un videogioco con il maggiore incasso in assoluto (oltre un miliardo di dollari al 30 aprile). Attualmente occupa l’11 posto tra i film d’animazione, ma sicuramente scalerà la classifica nei prossimi giorni.

