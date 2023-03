Super Mario, il film: compra i biglietti su Amazon

Il conto alla rovescia è ormai quasi giunto al termine: il film di Super Mario sta per arrivare nelle sale, con il lancio previsto per mercoledì 5 aprile. Sai che puoi acquistare i biglietti su Amazon in anteprima? Così, sei sicuro fin da subito di prenotare i tuoi posti, nel cinema che desideri e all’orario che preferisci: tutte le informazioni sono riportate nella pagina dedicata.

In sala dal 5 aprile: acquista i biglietti per il film di Super Mario

Realizzata da Nintendo in partnership con Illumination, diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic, la pellicola è rimasta in lavorazione per oltre sette anni. Vede protagonisti tutti i personaggi più noti della saga videoludica: al fianco dell’idraulico baffuto (doppiato da Claudio Santamaria) ci sono il fratello Luigi, la principessa Peach, il nemico di sempre Bowser, il funghetto Toad, l’immancabile Donkey Kong insieme al nonno Cranky Kong, il mago Kamek e il caposquadra Spike. Questo il trailer ufficiale in italiano appena pubblicato da Universal. Buona visione.

Tornando alla possibilità di comprare i biglietti attraverso l’e-commerce di Amazon, la procedura è molto semplice. Non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata, poi scegliere la sala e l’orario desiderati, come mostrato nell’immagine qui sotto.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma non si tratta del primo film dedicato alla star dei videogiochi Nintendo: c’è anche quello del 1993, intitolato Super Mario Bros. con Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper. Non una pellicola d’animazione, ma un live-action accolto in modo piuttosto fretto da pubblico e critica. Per ingannare l’attesa, la puoi guardare in streaming gratis su Prime Video se disponi di un abbonamento Amazon Prime attivo.

Una curiosità: lo sai che Google ha nascosto un piccolo easter egg dedicato al film, sul proprio motore di ricerca? Prova a digitare la query “super mario film” per scoprirlo.

