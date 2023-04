Super Mario non tornerà più su iPhone e smartphone Android

Da due giorni è in proiezione al cinema il tanto atteso film di Super Mario e proprio a proposito dell’idraulico più celebre al mondo, Shigeru Miyamoto, il direttore e designer di Nintendo, ha fatto sapere che per il futuro dei suoi giochi su iPhone e su smartphone Android non vi è speranza.

Super Mario non approderà più su mobile

Miyamoto, infatti, in un’ampia intervista a Vairety ha comunicato che nonostante i vari tentativi fatti dalla società nipponica di cui è a capo di portare Super Mario su mobile, il successo è stato solo mediocre e la penetrazione di mercato è piuttosto lontana da quello che ci si aspettava.

Alla luce di ciò, Miyamoto asserisce che Super Mario rimarrà solo sulle console Nintendo, per cui non saranno prodotti ulteriori titoli per device mobile, pur essendo ben consapevole del fatto che avere delle proposte anche per smartphone consente di coinvolgere un pubblico nettamente più ampio, ma a quanto pare il gioco non vale la candela, come si suol dire.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato al riguardo da Miyamoto.

La strategia principale di Nintendo è fondamentalmente un’esperienza di gioco integrata in hardware e software. L’intuitività del controllo fa parte dell’esperienza di gioco. Quando abbiamo esplorato l’opportunità di creare giochi di Mario per smartphone – un dispositivo più comune e generico – è stato difficile determinare quale dovrebbe essere il gioco giusto. Ecco perché ho diretto lo sviluppo di Super Mario Run, per essere in grado di tradurre l’esperienza hardware di Nintendo negli smartphone. Le app mobili, tuttavia, non saranno il percorso principale dei futuri giochi di Mario.

Lo scenario, comunque, sembrava essere decisamente differente nel 2016 quando su iOS e Android è stato lanciato Super Mario Run con 60 milioni di dollari generati nel primo anno, mentre Mario Kar Tour lanciato nel 2019 ha totalizzato 300 milioni di dollari. Evidentemente, però, si tratta di numeri troppo distanti da, ad esempio, i 3 miliardi di dollari incassati con Mario Kart 8 per Nintendo Switch.

