Perché NotebookLM è meglio di ChatGPT per i progetti di squadra

Quando si lavora in team e si deve affrontare un progetto complesso con montagne di documenti da analizzare, ChatGPT può sembrare la soluzione ovvia. Ma c’è un problema, il chatbot di OpenAI lavora con informazioni generiche prese dal web, non con i propri dati specifici.

NotebookLM di Google ha rivoluzionato questo settore un po’ in sordina. Nato come assistente personale per la ricerca, si è evoluto in uno strumento collaborativo che fa esattamente quello che ChatGPT non può fare: lavorare esclusivamente sui propri documenti, creare spazi condivisi per i team e trasformare informazioni complesse in un formato visivo comprensibile.

NotebookLM di Google Vs. ChatGPT, quali sono le differenze

1. Si basa sui propri contenuti

La differenza fondamentale tra NotebookLM e ChatGPT sta nell’approccio alle fonti. ChatGPT attinge dal suo addestramento generale e per questo ogni tanto può soffrire di allucinazioni. NotebookLM, invece, lavora esclusivamente sui documenti che carica l’utente: PDF, Google Docs, trascrizioni, articoli, immagini.

Questo significa che ogni riassunto, risposta o mappa mentale è direttamente collegata ai propri contenuti. Non ci si dovrà mai chiedere se l’informazione sia accurata o inventata, perché tutto deriva dai propri documenti originali. Per un team che lavora su un progetto di ricerca, un’analisi di mercato o una proposta aziendale, questa affidabilità ha un valore inestimabile. Non ci si può permettere che l’AI inventi statistiche o citi fonti inesistenti quando il lavoro deve essere presentato a clienti o superiori.

NotebookLM cita sempre le fonti specifiche, permettendo di risalire rapidamente al documento originale per verifiche o approfondimenti.

2. Semplifica la collaborazione

I quaderni pubblici di NotebookLM hanno trasformato il modo di lavorare in team. È possibile creare uno spazio di ricerca collaborativo, generare riassunti e condividerlo con il team attraverso un semplice link, senza richiedere login o account speciali.

I membri del team possono fare domande di approfondimento, leggere FAQ generate dall’AI o ascoltare panoramiche in stile podcast senza mai toccare i file originali. È una sorta di sala riunioni virtuale dove tutti possono accedere alle stesse informazioni, ma organizzate e presentate dall’intelligenza artificiale.

Inoltre, la funzionalità di condivisione selettiva, per ora in fase di test, permetterà di condividere singoli elementi come una mappa mentale, un riassunto audio, un’analisi specifica, senza esporre l’intero quaderno. Google ha dichiarato che sono sono stati creati già che centinaia di migliaia di quaderni pubblici. Indice del fatto che lo strumento è particolarmente apprezzato.

3. Mappe mentali

Una delle funzionalità più interessanti di NotebookLM sono le mappe mentali generate automaticamente dai propri documenti. Non sono i soliti schemini, ma vere reti interattive che mostrano come le idee sono collegate tra di loro. L’AI analizza i contenuti e identifica temi interconnessi, concetti chiave e relazioni nascoste, e li presenta sotto forma di mappa colorata e interattiva. Si può esplorare ogni nodo, fare zoom su aree specifiche o esportare la mappa come PNG per le presentazioni.

Questa funzione è particolarmente utile per i team remoti che hanno bisogno di allinearsi rapidamente su argomenti complessi. ChatGPT, certamente, può descrivere connessioni testuali, ma non può creare rappresentazioni visive native dei propri dati.

4. Molteplici lingue e flessibilità di esportazione

NotebookLM ha introdotto riassunti audio dei contenuti in oltre 50 lingue, disponibili in formato breve (5 minuti) o esteso (10 minuti). Non si tratta di letture robotiche, ma conversazioni strutturate che spiegano i punti chiave dei documenti in modo naturale.

In questo modo è possibile creare riassunti del progetto in più lingue. così che ogni collega, ovunque si trovi, possa leggerli nella propria lingua madre. Inoltre, si possono scaricare le versioni audio dei contenuti per ascoltarli anche senza connessione, ad esempio durante un viaggio o in ambienti con scarsa copertura Internet.

Con gli ultimi aggiornamenti, sono arrivati anche i riassunti video, che rendono i contenuti ancora più chiari, e facili da seguire, anche per chi ha poco tempo.

5. Quaderni consigliati da esperti ed editori

Una delle caratteristiche più sottovalutate di NotebookLM è la libreria di quaderni tematici curati da esperti del settore e da fonti autorevoli come The Atlantic e The Economist. Questi quaderni non sono semplici raccolte di testi, includono materiale selezionato, FAQ generate dall’AI e mappe mentali su argomenti che vanno dalla salute mentale a Shakespeare.

Invece di iniziare da zero ogni progetto di ricerca, si può partire da fondamenta solide costruite da professionisti. Questi quaderni funzionano anche come template per strutturare i progetti. Vedere come esperti organizzano la ricerca su argomenti complessi insegna approcci metodologici che si possono applicare al proprio lavoro.

6. App mobile

NotebookLM ora offre app dedicate per iOS e Android con supporto offline completo. Questo significa che si può accedere ai propri progetti di ricerca anche senza connessione Internet. L’interfaccia mobile mantiene tutte le funzionalità principali della versione desktop, permettendo di consultare documenti, ascoltare riassunti audio e persino condividere quaderni direttamente dal telefono. Per i team che lavorano anche da remoto, è un’ottima notiza!

7. È gratuito (per ora)

Forse l’aspetto più sorprendente di NotebookLM è che è completamente gratuito. Mentre le funzionalità migliori di ChatGPT richiedono un abbonamento da 20 euro al mese, NotebookLM è accessibile a chiunque abbia un account Google.

Per team con budget limitati o startup che devono ottimizzare ogni spesa, è sicuramente interessante. Naturalmente, Google potrebbe introdurre piani a pagamento in futuro, ma per ora, perché preoccuparsi?

1 a 0 per NotebookLM di Google

NotebookLM non è superiore a ChatGPT in tutto, è chiaro. E soprattutto non si escludono a vicenda. ChatGPT è eccellente per scrivere, generare idee e conversare su qualsiasi argomento. NotebookLM è progettato specificamente per lavorare con i propri documenti in modo collaborativo. In definitiva, possiamo dire che ChatGPT è un tuttofare brillante, mentre NotebookLM è lo specialista per i progetti complessi basati su documenti e fonti.