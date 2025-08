Google rilascia Gemini 2.5 Deep Think agli abbonati

Era stato annunciato durante il Google I/O di maggio. L’azienda di Mountain View ha comunicato oggi la disponibilità di Gemini 2.5 Deep Think per gli abbonati al piano Google AI Ultra. Si tratta del modello AI con capacità di ragionamento più avanzato tra quelli offerti da Google.

Medaglia d’oro in matematica

Google ha svelato Gemini 2.5 Pro Deep Think durante la conferenza di maggio riservata agli sviluppatori. Era accessibile in test ad un numero limitato di utenti. Oggi è disponibile (senza il suffisso Pro) per tutti gli abbonati al piano Google AI Ultra (274,99 euro/mese). L’azienda di Mountain View ha apportato diversi miglioramenti sulla base dei feedback ricevuti, incrementando le prestazioni.

La versione aggiornata del modello AI è “parente” di quella che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica (disponibile ad un piccolo gruppo di matematici). Quest’ultimo modello impiega ore per fornire una risposta a complessi problemi matematici. Google afferma che Gemini 2.5 Deep Think è più veloce e può essere utilizzato ogni giorno.

È un modello multi-agente che sfrutta tecniche di pensiero parallelo. Questo approccio consente di generare possibili soluzioni contemporaneamente, rivedendo o combinando diverse idee nel tempo prima di arrivare alla risposta migliore. Google ha esteso il tempo di inferenza o “tempo di riflessione” per dare a Gemini più tempo per esplorare diverse ipotesi e giungere a soluzioni creative a problemi complessi. Sono state inoltre sviluppate nuove tecniche di apprendimento per rinforzo che incoraggiano il modello a utilizzare questi percorsi di ragionamento estesi.

In base ai risultati dei benchmark pubblicati da Google, Gemini 2.5 Deep Think supera nettamente Grok 4 di xAI e o3 di OpenAI in ragionamento, matematica e scrittura di codice. Rispetto a Gemini 2.5 Pro offre una migliore sicurezza, quindi è più difficile usare il modello per eseguire attività pericolose.

Gli abbonati al piano Google AI Ultra possono usare Gemini 2.5 Deep Think scegliendo il modello Gemini 2.5 Pro nel menu in alto a sinistra e la funzionalità Deep Think nella barra del prompt in basso.