Gemini vince l'oro alle Olimpiadi di Matematica, eguaglia OpenAI

Solo l’8% dei migliori cervelli matematici del pianeta riesce a conquistare l’oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica. Questi ragazzi rappresentano l’élite assoluta. Sei studenti per paese, selezionati tra milioni, che si trovano faccia a faccia con problemi così complessi che farebbero sudare freddo anche ai professori universitari. Ora, due intelligenze artificiali sono riuscite nell’impresa di raggiungere questo livello leggendario.

Gemini Deep Think conquista la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica

OpenAI aveva appena annunciato di aver conquistato la medaglia d’oro con il suo modello sperimentale di ragionamento. Ma Google non è da meno. La versione avanzata di Gemini Deep Think ha risolto cinque dei sei problemi previsti dalla competizione, conquistando a sua volta la medaglia d’oro.

We achieved this year’s impressive result using an advanced version of Gemini Deep Think (an enhanced reasoning mode for complex problems). Our model operated end-to-end in natural language, producing rigorous mathematical proofs directly from the official problem descriptions –… — Demis Hassabis (@demishassabis) July 21, 2025

Questa nuova versione di Gemini utilizza quello che Google definisce “pensiero parallelo“, cioè la capacità di esplorare simultaneamente più soluzioni invece di procedere passo dopo passo su un singolo percorso.

Il pensiero parallelo

La vera rivoluzione è nel metodo di lavoro. I sistemi AI classici ragionano come noi quando risolviamo un problema di matematica, passo dopo passo. Gemini Deep Think invece funziona più come il nostro cervello quando siamo creativi. Esplora più strade in parallelo, prova approcci diversi, poi mette insieme i pezzi migliori di ogni tentativo. Il risultato somiglia molto al modo in cui i matematici più brillanti affrontano i problemi complessi, con l’intuizione e la capacità di vedere connessioni che altri non vedono.

Google DeepMind ha spiegato che questa versione è stata addestrata con tecniche di apprendimento per rinforzo innovative. Alimentata con un corpus curato di soluzioni matematiche di alta qualità e arricchita con suggerimenti specifici su come affrontare i problemi delle IMO.

Sia il modello sperimentale di OpenAI che Deep Think di Google hanno dovuto rispettare le stesse regole degli studenti umani: due sessioni d’esame da 4,5 ore ciascuna, nessun accesso a strumenti esterni o Internet, e l’obbligo di scrivere dimostrazioni in linguaggio naturale. Puro ragionamento matematico.

Non è un caso che OpenAI e Google abbiano raggiunto lo stesso traguardo quasi in contemporanea. Significa che la tecnologia era pronta per fare quel salto. Le AI stanno iniziando a ragionare come noi umani anche nelle cose più complicate.

Quando sarà disponibile la versione avanzata di Deep Think?

Google ha annunciato che questa versione avanzata di Deep Think sarà presto disponibile per un gruppo selezionato di tester, per poi arrivare agli abbonati Google AI Ultra.