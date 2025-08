Fastweb+Vodafone sottoscrive il Codice di Condotta UE per l'AI

Oggi Fastweb+Vodafone (realtà nata dall’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom), annuncia la sottoscrizione del Codice di Condotta emanato dalla Commissione Europea per lo sviluppo sicuro e trasparente dei modelli AI per finalità generali. È tra le prime aziende a farlo. Si tratta del codice che mette nero su bianco gli obblighi da rispettare per garantire che l’addestramento delle intelligenze artificiali avvenga in modo sicuro e trasparente oltre che in linea con le regole in materia di copyright.

AI Act: Fastweb+Vodafone aderisce al Codice di Condotta

Nel comunicato appena giunto in redazione si legge inoltre che il modello linguistico FastwebMIIA risulta pienamente conforme a quanto previsto dall’AI Act, con ben due anni di anticipo rispetto al termine previsto dalla normativa.

L’adesione al Codice di Condotta fa parte delle iniziative di compliance che hanno consentito a Fastweb+Vodafone di essere una delle prime società europee a ottenere la certificazione ISO 42001. È definito dall’operatore un passo verso la creazione di un ecosistema tecnologico che unisce sicurezza, trasparenza e pieno controllo dei dati e testimonia la validità del proprio modello di governance e compliance basato su processi affidabili, conformi by design e in anticipo ai più alti standard internazionali definiti dalla Commissione europea .

Tornando a FastwebMIIA, si tratta di un modello linguistico addestrato nativamente in lingua italiana, sulla base di dati provenienti da fonti autorevoli. Oggi anima i servizi e gli strumenti della FastwebAI Suite dedicata ad aziende e pubbliche amministrazioni.

Del progetto abbiamo scritto su queste pagine fin dal suo lancio nel 2023, così come lo scorso anno quando avvenne l’accensione del supercomputer NeXXT AI Factory. In merito alle tempistiche per la conformità, l’Europa ha stabilito che le prescrizioni per i modelli con finalità generali diverranno applicabili già da domani (2 agosto 2025). Quelli già esistenti sul mercato, invece, dovranno conformarsi entro agosto 2027.