Instagram: da oggi si possono usare GIF per rispondere a post

Non è passato molto tempo dal leak di una funzionalità molto intrigante in arrivo su Instagram, ovvero i post visibili solo ad amici stretti; eppure, ci sono altre novità per la piattaforma social di casa Meta. Lo stesso amministratore delegato Adam Mosseri ha infatti annunciato, tramite le sue storie Instagram, la possibilità di rispondere ai post con GIF nei commenti, da oggi disponibile in tutto il mondo.

Le GIF popolano i commenti ai post Instagram

Questa novità risulterà di gradimento per molti utenti che apprezzano l’uso di immagini animate come risposta a commenti o come modo più divertente per reagire ai post pubblicati da altri utenti. Dopo diversi mesi di test – qualche utente iscritto alla Beta potrebbe infatti avere ricevuto l’accesso anticipato a questa feature specifica – diventa quindi accessibile a tutti. Ma come funziona?

Molto semplicemente, una volta aperto un post è possibile commentarlo tramite la tipica casella di testo selezionando una GIF presente all’interno di Giphy, immenso database di immagini animate che collabora con Meta da diversi anni, tra Facebook e Instagram.

Questa non risulta però l’unica grande novità in arrivo: lo stesso Mosseri ha infatti confermato l’avvio dei test per il supporto dei testi delle canzoni nei Reels, basato presumibilmente sull’adesivo già introdotto nelle Storie nel 2021. L’utente, apparentemente, potrà poi sincronizzare l’audio del Reel con le cosiddette lyrics, cosicché chiunque possa canticchiare la canzone o leggerne il testo liberamente.

Insomma, si tratta di un grande periodo di novità per Instagram. Ci saranno altre sorprese in arrivo? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.