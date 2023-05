Instagram: post visibili solo agli amici più stretti

Dopo essere riuscita a superare TikTok in fatto di download, su Instagram è in arrivo una nuova funzionalità che saprà sicuramente fare la gioia dei più. A quanto pare, infatti, sul celeberrimo social network fotografico di proprietà di Meta sta per essere introdotta una feature pensata per migliorare l’uso della piattaforma a livello personale.

Instagram: arrivano i post destinati ai contatti stretti

Stando infatti a quanto recentemente scoperto e condiviso dal reverse engineer e sviluppatore di dispositivi mobili Alessandro Paluzzi, Instagram starebbe lavorando alla possibilità di pubblicare messaggi che restano nascosti a tutti ad eccezione che a una lista specifica di contatti, ovvero quelli reputati più stretti.

#Instagram is working on the ability to create posts visible only to Close Friends 👀 pic.twitter.com/VQPQ0qKeah — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 4, 2023

Gli utenti di Instagram dovrebbero essere infatti in grado di accedere a una nuova scheda denominata “Pubblico” da cui poter scegliere se rendere i propri messaggi visibili a chiunque oppure solo agli amici considerati intimi.

Ci sarà chiaramente pure una sezione su Instagram attraverso la quale gli utenti potranno cerare un elenco di amici privilegiati a cui consentire l’accesso ai post nascosti agli altri.

In merito al rilascio su larga scala, attualmente non sono disponibili tempistiche esatte, motivo per cui non è dato conoscere quando, di preciso, la feature verrà resa fruibile a tutti, ma senza dubbio alcuno nelle prossime settimane sarà possibile saperne di più.

Nel mentre, ricordiamo che recentemente su Instagram sono state introdotte altre interessanti modifiche, come la possibilità di aggiungere fino a un massimo di 5 link nella bio, una funzionalità che è stata tra le più richieste per la piattaforma.