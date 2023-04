Instagram supera TikTok: è l'app più scaricata di marzo!

Negli ultimi mesi TikTok è sempre rimasta l’applicazione per smartphone più scaricata al mondo, non è mai scesa dal gradino più alto del podio. Questo importante traguardo per ByteDance e per i gestori del social network ha dato speranza a questi ultimi specialmente in un periodo in cui i governi stanno bannando TikTok per ragioni di sicurezza nazionale. Forse a causa del medesimo timore, gli utenti interessati al download della piattaforma di condivisione di video stanno calando, come dimostrano i recenti dati condivisi da Appfigures. A dominare il mercato a marzo 2023 è, infatti, Instagram.

Instagram supera TikTok a marzo

Secondo quanto riportato dalla piattaforma di analisi del mercato per sviluppatori di app, infatti, il social network di casa Meta ha superato di poco quota 50 milioni di download complessivi tra Google Play Store e App Store su iOS, battendo di 3 milioni di download circa la diretta rivale cinese. TikTok, dunque, forte di 17 milioni di download su iPhone, perde terreno su Instagram con gli utenti Android, i quali hanno preferito persino Facebook.

Interessante notare, a questo punto, che i numeri combinati pongono le due piattaforme protagoniste al primo e al secondo posto con un distacco notevole da Facebook, a sua volta ben distante da WhatsApp e CapCut, altra applicazione firmata ByteDance che recentemente sta conquistando sempre più utenti.

Su App Store, peraltro, sono le app Google a sorprendere: tra le prime dieci app più scaricate al mondo a marzo 2023, infatti, figurano Google, Google Maps, YouTube, Gmail e il browser proprietario Chrome.

Le new-entry nella classifica generale sono invece Spotify e SHEIN, sempre più utilizzate per l’ascolto di contenuti audio e per lo shopping, rispettivamente.