Instagram: ora si possono inserire 5 link nella bio

C’è un’altra grande novità in arrivo all’interno di Instagram. Mentre sembrano continuare i lavori sul download dei Reels, seguendo lo standard fissato da TikTok per quanto concerne la fruibilità dei brevi contenuti in streaming, il servizio di casa Meta si aggiorna con una novità molto importante, specialmente per content creator, influencer e, perché no, anche per tutti i lavoratori. Di cosa si tratta?

Più link sui profili Instagram

Mark Zuckerberg nella serata italiana di ieri, martedì 18 aprile 2023, ha confermato mediante un Broadcast che da questi giorni sarà possibile aggiungere fino a 5 link in un profilo, cosicché gli utenti possano trovare facilmente i contenuti più promossi dal creator o tutte le piattaforme con le quali un giornalista collabora. In questo modo, sempre meno persone si sentiranno costrette a utilizzare servizi di aggregazione di link, ovvero dei portali tramite i quali sia possibile recarsi su più account social esterni a Instagram.

Stando alle parole di Zuckerberg, questa feature era peraltro una delle più richieste dagli utenti, molto probabilmente proprio per una questione di praticità rispetto a soluzioni come Linktree.

Ma come funziona? Molto semplicemente, una volta aperta Instagram bisogna recarsi sul proprio account e premere sul pulsante “Modifica profilo”, dove si trova proprio l’opzione “Aggiungi Link”. Una volta aperta tale sezione sarà possibile inserirne più di uno, semplicemente uno alla volta. Questa funzionalità è già disponibile in Italia; pertanto, potrete procedere liberamente con le modifiche del caso e liberarvi di Linktree o servizi analoghi.

A fine marzo, invece, Instagram ha lanciato le raccolte collaborative di post, concepite per salvare collezioni di meme – o contenuti di comune gradimento – assieme a una o più persone.