Instagram a breve permetterà download dei Reels

Instagram ha sempre cercato di inseguire TikTok nel corso degli ultimi anni, abbandonando la sua originaria focalizzazione sulle fotografie e trasformandosi, sotto la guida di Meta, in un servizio diretto concorrente del social network firmato ByteDance. L’ultima novità che avvicina ulteriormente la piattaforma di Mark Zuckerberg a quest’ultimo è, come identificato dal ricercatore Alessandro Paluzzi su Twitter, la possibilità di scaricare i Reels pubblicati da altri utenti.

Il download degli Instagram Reels diventerà possibile

Come riportato su Twitter dallo sviluppatore e tipster nostrano, all’interno del menu a tendina dedicato alla gestione dei Reels ora appare il pulsante appositamente pensato per acconsentire qualsiasi utente a scaricare uno dei propri Reels, “Attiva download“. I video dal formato breve, pertanto, godranno del download attivabile manualmente dal creator stesso, per la gioia dei fan.

#Instagram is working on the ability to turn on #Reels downloads, allowing other users to download your video 👀 pic.twitter.com/jwwOTRNxTC — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 5, 2023

Come al solito, trattandosi di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, i gestori e gli sviluppatori di Instagram non hanno rilasciato alcun dettaglio ufficiale; insomma, tutto ciò che abbiamo finora è semplicemente il leak condiviso dal reverse engineer italiano. In breve, il download dei Reels diventerà possibile in un periodo più o meno vicino, in quanto la società non ha diffuso alcuna data di lancio.

Molto probabilmente, prima di procedere con la distribuzione stabile ci sarà un periodo di test nella Beta per pochi eletti, scelti casualmente nei mercati di riferimento.

Nel frattempo, ricordiamo che a fine marzo Instagram ha lanciato le raccolte collaborative di post.