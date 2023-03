Instagram, da oggi si possono salvare post in raccolte collaborative

Altra settimana, altre novità per Instagram. Il social network di casa Meta, dopo avere potenziato le pubblicità nel feed degli utenti al fine di soddisfare gli inserzionisti e aumentare le entrate della piattaforma, introduce una feature che certamente risulterà di gradimento a chiunque. Di cosa si tratta? Della possibilità di creare librerie di post condivisi con gli amici, per salvare fotografie, video e Reels in una collezione collaborativa.

Arrivano le collezioni collaborative di post su Instagram

Come potete leggere dal tweet sottostante, pubblicato direttamente dal team di Instagram, la funzione è molto semplice da usare: basta premere l’icona del segnalibro nell’angolo in basso a destra del post che desideri salvare, selezionare l’opzione dedicata alla creazione di una raccolta collaborativa, darle un nome e attivare l’opzione per consentire agli amici di unirsi a una raccolta.

Friends who share together, stay together 🤝 You can now save content with friends through collaborative collections. Find a post you like → tap save icon → create new collaborative collection → name collection and toggle “on” pic.twitter.com/8cMKoOlMFA — Instagram (@instagram) March 29, 2023

In questo modo, fino a un massimo di 250 persone potranno condividere i contenuti visualizzati sul feed di Instagram, dalla pagina Esplora e persino dai messaggi privati, per scambiare idee o mostrare post esilaranti. Naturalmente, la condivisione di un post pubblicato all’interno di un account privato richiederà a tutti di seguire tale profilo; inoltre, l’eliminazione del post interessato comporterà la sua scomparsa dalla raccolta. Infine, non è concesso rendere privata una raccolta collaborativa una volta creata, tantomeno sarà possibile condividere raccolte private già create con altri utenti.

Il rilascio della funzionalità sta avvenendo in queste ore negli Stati Uniti e, con ogni probabilità, avverrà anche in Italia e nel resto del mondo durante i prossimi giorni o, al massimo, entro le prossime settimane.