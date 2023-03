Instagram si riempie di pubblicità con l'ultimo update

Parallelamente all’addio agli NFT su Instagram, Meta introduce una novità alquanto discutibile – dal punto di vista dell’utenza – al suo social network di riferimento nella “lotta” con TikTok. La società di Menlo Park proprio in queste ore ha rilasciato due strumenti inediti per potenziare le pubblicità su Instagram, al fine di alimentare le richieste degli inserzionisti e migliorare la ricerca delle aziende, oltre che dei prodotti e contenuti da esse venduti.

Instagram si riempie di pubblicità

L’ultima novità introdotta dal colosso di Mark Zuckerberg riguarda la presenza di annunci pubblicitari tra i risultati di ricerca, in arrivo nei prossimi mesi su scala globale dopo un primo test limitato negli Stati Uniti. Il funzionamento è elementare: cercando un termine chiave, Instagram restituirà una schermata con pubblicità pertinenti nel feed, distinguibili grazie al tag “Sponsorizzato” sotto il nome dell’account interessato, esattamente come potete vedere qui sotto.

Grazie a questa soluzione, Meta spera di aumentare la capacità dell’azienda di ottenere entrate, specialmente in questo periodo in cui le vendite dovute a pubblicità sono in netto calo.

C’è però anche un’ulteriore novità in arrivo: si chiama Reminder Ads e permette agli inserzionisti di creare consapevolezza e anticipazione per gli eventi organizzati dalle realtà commerciali, semplicemente permettendo agli utenti di attivare i promemoria ad essi relativi. Così facendo, le persone riceveranno tre notifiche prima dell’evento stesso (il giorno prima, 15 minuti prima e al momento del lancio) affinché possano seguirlo in tempo reale.

Come per gli annunci nei risultati di ricerca, il lancio avverrà tra diverse settimane dopo una fase di test preliminare.