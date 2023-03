Meta abbandona NFT su Instagram e Facebook

Mentre si parla con sempre più intensità della seconda ondata di licenziamenti per Meta, il gigante di Mark Zuckerberg si prepara a porre fine al supporto per gli NFT su Facebook e Instagram, dopo nemmeno un anno dalla loro introduzione sugli stessi social network. Le risorse digitali che hanno definito il 2021 e il 2022 non rientrano più nei piani del colosso del metaverso.

Meta abbandona gli NFT sui social

La decisione è stata presa giusto in queste ore dall’azienda e confermata da Stephane Kasriel, Head of Commerce and FinTech presso Meta. Su Twitter egli ha pubblicato un lungo thread illustrando parzialmente le ragioni dietro questa mossa e come le risorse verranno riallocate all’interno di Meta.

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5] — Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023

Nello specifico, Kasriel ha ringraziato i partner che hanno collaborato con Meta al fine di perfezionare il supporto agli NFT su Facebook e Instagram, per poi aggiungere che l’azienda si concentrerà su metodi innovativi per supportare creator, business e utenti in toto. Ad esempio, un punto focale sarà la creazione di opportunità per i creatori e le aziende di connettersi con i propri fan e monetizzare, sia tramite le soluzioni di messaggistica, sia tramite Reels.

Il supporto per i Non-Fungible Token è quindi parte del passato, mentre Meta Pay e la creazione di contenuti rappresentano il presente e futuro. Non va escluso un ritorno in auge degli NFT, naturalmente; nonostante ciò, il focus attuale va alle proposte che incrementano concretamente i ricavi dell’azienda.

Il crollo degli NFT

È chiaro che l’appeal dei token non fungibili sia svanito per il consumatore medio, rimanendo un settore d’interesse per investitori del mondo crypto o appassionati sostenitori del settore. La sopra illustrata decisione da parte di Meta è la manifestazione più evidente di questo sentimento, che tuttavia si collega principalmente alla redditività delle feature relative agli NFT.