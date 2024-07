Smart POS Easy di Axerve: il POS senza commissioni a canone fisso

Se siete alla ricerca di un POS senza commissioni, Axerve ha la proposta giusta per voi. Infatti, Smart POS Easy di Axerve prevede solo un canone mensile fisso e vi consente di operare con la vostra attività in tutta tranquillità, senza sorprese. Il canone di Smart POS Easy è di 17 euro al mese + IVA per incassi fino a 10.000 euro all’anno. Oltre questa soglia Axerve propone un canone da 22 euro + IVA adatto per chi arriva ad incassi con POS fino a 30.000 euro, ovviamente sempre su base annua. Come detto, il vantaggio principale dell’offerta a canone Smart POS Easy è il fatto di non avere nessuna commissione sulle transazioni, ma ci sono tanti altri buoni motivi per scegliere questa soluzione. Andiamo insieme a vedere quali sono.

Gli altri vantaggi di Axerve: il noleggio del POS e il traffico dati 4G inclusi nel canone mensile senza costi aggiuntivi

L’offerta Easy include il canone di noleggio del POS, per cui l’unica spesa da affrontare in fase di attivazione è l’imposta di bollo pari a 16 euro. Il POS integra un SIM multi operatore che si connette alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella zona in cui si trova il dispositivo. Inoltre, la SIM non prevede alcuna spesa perché il traffico dati è compreso nel canone mensile senza costi aggiuntivi. Non manca comunque il supporto alla connettività Wi-Fi da sfruttare nel caso in cui presso l’esercizio commerciale ci sia a disposizione una linea fissa.

Axerve accredita le somme delle transazioni registrate con Smart POS Easy su qualsiasi conto corrente italiano e per l’esercente non è quindi necessario aprire un conto corrente dedicato. Da notare inoltre che l’accredito viene effettuato tramite bonifico bancario il giorno successivo all’incasso.

Smart POS Easy non prevede vincoli di permanenza, né sono richiesti costi in caso di reso o sostituzione dell’apparecchio. Per venire incontro ai clienti che scelgono il suo POS, Axerve mette a disposizione un team di tecnici esperti che risponde gratuitamente alle richieste anche la domenica e i festivi.