Il conto deposito di Klarna senza vincoli con rendimento al 2,40%

Nel panorama affollato dei conti deposito disponibili in Italia, da qualche settimana ha fatto la sua comparsa Klarna, la società fintech svedese famosa per essere una delle opzioni preferite dagli italiani per dilazionare la spesa in rate mensili senza interessi. Il suo nuovo prodotto finanziario è un deposito flessibile, senza commissioni di gestione del conto né importo minimo richiesto al momento dell’apertura, e un rendimento pari al 2,40% giornaliero. Ad esempio, depositando un importo di 2.500 euro, si beneficerà di un guadagno pari a circa 60 euro, con la possibilità di prelevare l’intera somma di denaro in qualsiasi momento.

Conto deposito Klarna senza vincoli con rendimento al 2,40%

Il nuovo conto deposito senza vincoli di Klarna offre il 2,40% di interesse. Quest’ultimo viene calcolato giorno per giorno, mentre il pagamento avviene ogni mese. Per aprirne uno è sufficiente avviare l’app Klarna e andare sulla sezione Risparmi, dove si possono avviare fino a tre depositi flessibili nel giro di pochi secondi. Volendo, sempre tramite l’applicazione è anche possibile monitorare gli interessi accumulati nel corso del tempo, per poi scegliere se prelevare il denaro o far crescere ancora il deposito. A questo proposito, la fintech svedese consiglia anche di creare una routine attraverso i trasferimenti automatici, così da risparmiare in modo più efficace.

Per quanto riguarda invece la garanzia dei depositi, Klarna offre una tutela fino a 100.000 euro. Ciò si deve al sistema di garanzia dei depositi svedese, in base alla disposizione dell’Ufficio Nazionale del Debito. Il saldo del rimborso avviene entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si ha diritto al rimborso.

Infine, per quanti non hanno mai usato l’app per pagare i loro acquisti a rate, confermiamo che l’applicazione Klarna è disponibile al download gratuito su App Store (iPhone) e Google Play Store (smartphone e tablet Android). L’iscrizione al servizio può avvenire anche tramite l’account Google o Apple.