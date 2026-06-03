Carta di Credito gratis in pochi minuti con assicurazione viaggio inclusa

In pochi minuti e totalmente online puoi ottenere una fantastica Carta di Credito gratis con assicurazione viaggio inclusa. Stiamo parlando di TF MasterCard Gold, la soluzione perfetta per chi cerca versatilità e vantaggi senza rinunce. Fai tutto online a questo link e non devi nemmeno cambiare banca. Infatti, colleghi un IBAN attivo a tuo nome e il saldo mensile ti verrà addebitato il mese successivo sul tuo conto.

Spesso la tua banca ti fa pagare costi importanti per mantenere la tua carta di credito attiva. Con TF Bank questo non succede. Allora, perché continuare a pagare per un prodotto bancario che puoi avere completamente gratis? Con TF MasterCard Gold nessuna commissione annuale ti porterà via soldi. Inoltre, la tua linea di credito personale è sempre con te e i limiti cambiano in modo responsabile. Niente male vero? Ma questi sono solo alcuni dei vantaggi.

Infatti, questa carta di credito gratis ti permette anche di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni e pagamenti rateali flessibili con tassi vantaggiosi e convenienti. Tutto questo e molto altro lo gestisci in totale autonomia direttamente dalla pratica app multi-device disponibile per qualsiasi smartphone. Presto potrai anche collegarla ad Apple Pay e a Google Pay, per pagare direttamente con i tuoi device, senza carta fisica.

La Carta di Credito con assicurazione viaggio gratis inclusa

TF MasterCard Gold è la carta di credito che include gratis un’assicurazione viaggio completa. Approfitta subito di questo vantaggio incredibile! Richiedila online a questo link in meno di 3 minuti. Questa è la soluzione perfetta per quando ti trovi all’estero in uno dei tuoi viaggi e non voi pagare costi extra per le tue spese. Con questa carta di credito hai:

Nessun costo extra quando usi la tua carta all’estero;

Nessuna commissione sui cambi;

Assicurazione di viaggio completa in tutto il mondo;

Copertura infortuni inclusa;

Rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro;

Copertura per annullamento viaggio fino a 3.000 euro;

Copertura malattia.