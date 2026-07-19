Conto online con canone azzerabile: prelievi e bonifici gratis con SelfyConto

Scegliendo Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi: SelfyConto, infatti, propone prelievi e bonifici gratis e può essere utilizzato con canone azzerabile. Per scoprire tutti i dettagli sulla promo e richiedere l’apertura del conto è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungendo ilsito ufficiale di Banca Mediolanum.

Perché scegliere il conto di Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per gli Under 30 ed è azzerabile dagli over 30, fino a fine 2027, con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone di 10 euro all’anno, azzerato per il primo anno. I prelievi sono gratis in tutta l’area euro. Da segnalare che è possibile richiedere la carta di credito, con canone azzerato per un anno, poi 20 euro all’anno. Il conto include anche bonifici senza commissioni.

Per chi sceglie Banca Mediolanum sono disponibili anche altri vantaggi, come la possibilità di investire, sfruttando la piattaforma di trading messa a disposizione dall’istituto e l’accesso ad altri servizi e prodotti finanziari che vanno a completare l’offerta della banca.

Scegliere oggi SelfyConto, quindi, può rappresentare la mossa giusta per accedere a un conto online ricco di vantaggi e con costo contenuti o nulli. Per sfruttare la promo è sufficiente seguire il link qui di sotto, andando poi a completare una rapida procedura online. Il conto può essere anche cointestato e l’apertura può avvenire anche tramite SPID.