 Conto online con canone azzerabile: prelievi e bonifici gratis con SelfyConto
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Conto online con canone azzerabile: prelievi e bonifici gratis con SelfyConto

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto online con prelievi e bonifici gratis, ecco la promo per azzerare il canone per i nuovi clienti.
Conto online con canone azzerabile: prelievi e bonifici gratis con SelfyConto
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SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto online con prelievi e bonifici gratis, ecco la promo per azzerare il canone per i nuovi clienti.
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Scegliendo Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi: SelfyConto, infatti, propone prelievi e bonifici gratis e può essere utilizzato con canone azzerabile. Per scoprire tutti i dettagli sulla promo e richiedere l’apertura del conto è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungendo ilsito ufficiale di Banca Mediolanum.

Apri qui SelfyConto di Banca Mediolanum

Perché scegliere il conto di Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per gli Under 30 ed è azzerabile dagli over 30, fino a fine 2027, con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone di 10 euro all’anno, azzerato per il primo anno. I prelievi sono gratis in tutta l’area euro. Da segnalare che è possibile richiedere la carta di credito, con canone azzerato per un anno, poi 20 euro all’anno. Il conto include anche bonifici senza commissioni.

Per chi sceglie Banca Mediolanum sono disponibili anche altri vantaggi, come la possibilità di investire, sfruttando la piattaforma di trading messa a disposizione dall’istituto e l’accesso ad altri servizi e prodotti finanziari che vanno a completare l’offerta della banca.

Scegliere oggi SelfyConto, quindi, può rappresentare la mossa giusta per accedere a un conto online ricco di vantaggi e con costo contenuti o nulli. Per sfruttare la promo è sufficiente seguire il link qui di sotto, andando poi a completare una rapida procedura online. Il conto può essere anche cointestato e l’apertura può avvenire anche tramite SPID.

Apri qui SelfyConto di Banca Mediolanum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
19 lug 2026
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