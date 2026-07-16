 Il conto aziendale Fino offre il 5% sulla liquidità e un bonus di 350€
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Il conto aziendale Fino offre il 5% sulla liquidità e un bonus di 350€

Per riscattare il bonus occorre aprire un nuovo conto entro il 31 luglio ed effettuare 1.000 euro di spesa mensili nei primi 2 mesi.
Il conto aziendale Fino offre il 5% sulla liquidità e un bonus di 350€
Fintech Conti
Per riscattare il bonus occorre aprire un nuovo conto entro il 31 luglio ed effettuare 1.000 euro di spesa mensili nei primi 2 mesi.
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C’è una nuova interessante offerta nel settore relativo ai conti aziendali: il conto business online Finom propone il 5% annuo per 5 mesi sulla liquidità aziendale e un bonus di benvenuto da 350 euro. Per ottenere il bonus è necessario aprire un nuovo conto entro il 31 luglio ed effettuare transazioni per un importo di almeno 1.000 euro al mese nei primi due mesi.

Finom accrediterà il bonus tra il 20 e il 30 settembre 2026. Invece, per quanto riguarda il tasso di interesse, al termine dei primi cinque mesi al 5% il conto aziendale online garantirà un rendimento diverso a seconda del piano tariffario scelto. A questo proposito, per i freelance e le ditte individuali Finom propone tre diversi piani: Solo (gratuito), Basic (17 euro al mese) e Smart (37 euro al mese), con un tasso di interesse pari rispettivamente allo 0,25%, 1% e 1,25%.

Pagina offerta Finom

conto aziendale finom promozione

Le caratteristiche principali del conto Finom

La società fintech Finom propone diversi servizi finanziari, tra cui conto aziendale, gestione finanziaria e contabilità in un’unica soluzione. I titolari del conto ricevono un IBAN italiano, con la consapevolezza di una società autorizzata ad operare come istituto di moneta elettronica da parte della Banca Centrale dei Paesi Bassi.

Tra le altre cose, offre un conto interessi al 5% nei primi cinque mesi senza vincoli, un IBAN italiano in 24 ore, un cashback fino al 3% su qualsiasi acquisto effettuato per la propria attività, più una fatturazione semplice tramite le integrazioni fatturaPA e SdI. A ciò si aggiunge la possibilità di emettere carte VISA fisiche e virtuali illimitate personali e per i membri del proprio team, oltre che tutta una serie di offerte grazie alla partnership con varie aziende come Hertz, iStock e Zendesk.

Per maggiori informazioni sul conto aziendale online di Fino vi invitiamo a consultare la pagina dedicata raggiungibile tramite il box che segue.

Pagina offerta Finom

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Pubblicato il 16 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
16 lug 2026
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