 Scegli SelfyConto, il conto corrente intelligente che ti fa vincere un Samsung S26
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Scegli SelfyConto, il conto corrente intelligente che ti fa vincere un Samsung S26

SelfyConto è il conto corrente smart e intelligente per gestire le tue finanze senza commissioni che ti fa vincere un Samsung S26.
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SelfyConto è il conto corrente smart e intelligente per gestire le tue finanze senza commissioni che ti fa vincere un Samsung S26.
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SelfyConto è il conto corrente smart e intelligente per tutti che permette di gestire le proprie finanze con diligenza e convenienza. Infatti, il canone di tenuta conto è gratuito fino ai tuoi 30 anni. Per tutti è gratuito il primo anno, poi è a soli 3,75 euro al mese. Insomma, hai tanto da guadagnare in termini di funzionalità e vantaggi con questa soluzione che fa parte della Banca Mediolanum, una certezza nel mondo degli istituti di credito. Apri il conto adesso. Così partecipi al concorso che ti permette di vincere un Samsung Galaxy S26 o un Samsung Galaxy A25 A5.

Scegli ora SelfyConto

Uno dei grandi vantaggi di questa banca è che se hai un progetto in mente o vuoi capire quale soluzione fa per te puoi contattare immediatamente il supporto tramite Selfy Assistant e fissare un appuntamento in Live Chat. Non dovrai sopportare lunghe attese al telefono o in filiale per parlare con qualcuno. Avrai a tua disposizione un assistente che sarà in grado di aiutarti in base alle tue richieste. Ma adesso scopri tutti i vantaggi inclusi nelle due soluzioni per Under 30 e Over 30.

Le due soluzioni SelfyConto per un conto corrente su misura

SelfyConto offre due soluzioni di conto corrente dedicate, una agli Under 30 e l’altra agli Over 30. Cosa aspetti? Entra anche tu in Banca Mediolanum grazie a questa soluzione smart incredibilmente vantaggiosa e su misura per te. Apri il conto adesso in base alle tue circostanze:

  • Under 30 a canone gratuito fino ai tuoi trent’anni:
    • Accredito stipendio
    • Bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei gratuiti
    • Prelievi ATM in area Euro gratuiti
    • Carta di Debito digitale: gratuita
Scegli ora SelfyConto Under 30
  • Over 30 a canone gratuito il primo anno, poi 3,75 euro al mese:
    • Accredito stipendio o pensione
    • Bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei gratuiti
    • Prelievi ATM in area Euro gratuiti
    • Carta di Debito digitale: gratuita
Scegli ora SelfyConto Over 30

In tutti e due i casi puoi partecipare al concorso che ti permette di vincere uno dei due smartphone disponibili tra cui un Samsung Galaxy S26 e un Samsung Galaxy A25 5G. Aprendo il conto corrente con SelfyConto potresti essere uno dei vincitori di questi due smartphone.

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Pubblicato il 14 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 lug 2026
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