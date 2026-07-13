 Carta di credito a costo zero, scende in campo la banca svedese TF Bank
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Carta di credito a costo zero, scende in campo la banca svedese TF Bank

Quota annuale gratuita, assicurazione di viaggio completa, nessuna commissione sul cambio valuta e assenza di costi extra.
Carta di credito a costo zero, scende in campo la banca svedese TF Bank
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Quota annuale gratuita, assicurazione di viaggio completa, nessuna commissione sul cambio valuta e assenza di costi extra.
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Quanti quest’estate stanno valutando la sottoscrizione di una carta di credito a costo zero possono considerare la TF Mastercard Gold della banca online svedese TF Bank. La carta in questione propone una quota annuale gratuita, oltre a diversi servizi senza costi come l’assicurazione di viaggio, l’assenza di commissioni sui cambi valuta e nessun costo aggiuntivo per l’utilizzo della carta all’estero.

Di recente, inoltre, TF Bank ha annunciato per la sua carta di credito il supporto ad Apple Pay, il sistema di pagamento offerto dalla casa di Cupertino tramite i suoi dispositivi (da iPhone a Mac, da iPad ad Apple Watch).

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Tutti i vantaggi della carta di credito a canone zero svedese

Il primo, forse il più importante, è il canone gratuito della carta, anche dopo il primo anno. In secondo luogo, la carta di credito TF Mastercard Gold propone acquisti senza interessi fino a 55 giorni, con la possibilità poi di scegliere se pagare il saldo in un’unica soluzione oppure a rate tramite pagamenti flessibili.

Come accennato nell’introduzione, una delle caratteristiche più peculiari della carta di credito svedese è l’assicurazione di viaggio gratuita. Quest’ultima offre una copertura contro malattie, infortuni e annullamento viaggio (fino a 3.000 euro), oltre che il rimborso per eventuali bagagli smarriti fino a 2.500 euro.

Un ulteriore vantaggio per chi ama viaggiare all’estero è l’assenza di commissioni sul cambio valuta, utile soprattutto quando si è in vacanza in un Paese in cui è in vigore una moneta diversa rispetto all’euro, come può essere il caso ad esempio degli Stati Uniti d’America o il Regno Unito.

Sempre a proposito di vacanza, la carta di credito della banca online TF Bank non prevede nemmeno alcun costo extra quando si è in un Paese diverso dall’Italia, a differenza invece di quanto fanno le altre banche che applicano costi aggiuntivi quando i loro clienti utilizzano la carta di credito all’estero.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Pubblicato il 13 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
13 lug 2026
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