Satispay è sempre più banca, lancia le sue carte di debito

Dopo aver introdotto l’IBAN, oggi Satispay annuncia un’altra novità che la avvicina sempre più a una banca tradizionale: le carte di debito. L’iniziativa è messa in campo grazie alla partnership con Mastercard e, nel comunicato che abbiamo ricevuto in redazione, è descritta come Una evoluzione naturale per una piattaforma che conta già 6,5 milioni di utenti .

Le carte di debito lanciate da Satispay

Permettono di pagare in tutto il mondo, senza commissioni di cambio sui versamenti in valuta extra-euro e con prelievi di contante gratuiti in Italia e all’estero (fino ai massimali indicati). Inoltre, si integrano a quanto già disponibile nell’applicazione, entrando a far parte di un ecosistema di servizi che tra le altre cose include strumento di risparmio e investimento e la funzionalità Paga in 3 per dilazionare le spese.

Satispay fa sapere che le sue carte di debito saranno tre, accessibili già dai prossimi giorni. Ognuna è legata a un diverso piano di abbonamento. Tutte potranno essere associate al proprio wallet in versione digitale, non appena emesse. Eccole.

Red , inclusa in Satispay Plus è la carta Mastercard Platinum in PVC riciclato ideale per valorizzare le spese quotidiane, con punti raddoppiati, coperture assicurative sugli acquisti online e in negozio e condizioni agevolate su ricariche, risparmio e investimenti. Arriverà nei prossimi mesi anche senza piano.

, inclusa in Satispay Plus è la carta Mastercard Platinum in PVC riciclato ideale per valorizzare le spese quotidiane, con punti raddoppiati, coperture assicurative sugli acquisti online e in negozio e condizioni agevolate su ricariche, risparmio e investimenti. Arriverà nei prossimi mesi anche senza piano. Metal , la carta Mastercard Debit World in metallo pensata per chi viaggia con zero commissioni di cambio sui pagamenti in valuta extra-Euro, prelievi gratuiti più elevati, accesso scontato alle lounge aeroportuali e coperture assicurative estese, punti triplicati e vantaggi su risparmio e investimenti.

, la carta Mastercard Debit World in metallo pensata per chi viaggia con zero commissioni di cambio sui pagamenti in valuta extra-Euro, prelievi gratuiti più elevati, accesso scontato alle lounge aeroportuali e coperture assicurative estese, punti triplicati e vantaggi su risparmio e investimenti. Velvet, quella esclusiva Mastercard World Elite, il livello più alto della gamma, per chi viaggia tanto e vuole il massimo con lounge aeroportuali gratuite e illimitate, zero commissioni

di cambio, massimali di prelievo più elevati, punti quadruplicati e pacchetto di coperture assicurative più completo.

Arrivano azioni ed EFT per gli investimenti

Insieme all’annunci delle carte di debito c’è anche quello che sta per portare azioni ed EFT (in collaborazione con Vanguard) nella sezione dedicata agli investimenti. Saranno disponibili nell’app a partire dalla prossima settimana.