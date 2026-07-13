Conto con prelievi e bonifici gratis, è il momento di scegliere Banca Mediolanum

SelfyConto è il conto online proposto da Banca Mediolanum. Si tratta di un prodotto molto interessante (disponibile anche come conto cointestato) che permette di sfruttare la possibilità di azzerare il canone oltre a prelievi e bonifici gratis. Il conto include anche la possibilità di richiedere la carta di credito e l’accesso al trading online. Per richiedere l’apertura del conto è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo tramite apertura online.

Le caratteristiche del conto di Banca Mediolanum

Con SelfyConto è possibile sfruttare un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di azzerare il canone, a tempo indeterminato per gli Under 30 e fino a fine 2027 per gli Over 30 (che devono accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese). Il canone ordinario è di 3,75 euro al mese.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) e con prelievi gratis in tutta l’area euro. Da segnalare anche la possibilità di disporre bonifici senza commissioni.

I clienti che scelgono Banca Mediolanum hanno la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno), e possono accedere al trading online, per investire in azioni, Titoli di Stato, ETF e altri prodotti finanziari.

Si tratta, quindi, di un conto completo e ricco di vantaggi, pensato per poter garantire un’operatività completa e a costo zero. Per richiedere l’apertura di SelfyConto (anche in versione cointestata, ideale per le famiglie) basta seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura online. La promo in questione è valida solo per un breve periodo di tempo.