 Con Conto Corrente BBVA hai 3% di remunerazione e cashback
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Con Conto Corrente BBVA hai 3% di remunerazione e cashback

Se apri un Conto Corrente BBVA oggi hai subito il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi e il 3% di cashback sui tuoi acquisti per 6 mesi.
Con Conto Corrente BBVA hai 3% di remunerazione e cashback
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Se apri un Conto Corrente BBVA oggi hai subito il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi e il 3% di cashback sui tuoi acquisti per 6 mesi.
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Perché rimanere con una banca che non ti dà nulla e per giunta ti fa pagare conto, servizi e carte? Scegli oggi stesso il Conto Corrente BBVA e ottieni subito il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi, senza vincoli, e il 3% di cashback sui tuoi acquisti. Due vantaggi incredibili per i primi 6 mesi dall’apertura e attivazione del conto, con interessi liquidati mensilmente. Niente male vero? Apri subito il conto!

Scegli BBVA

Sì, hai capito bene. Gli interessi vengono liquidati mensilmente. Questo significa che ricevi la remunerazione ogni mese, con accredito nei primi giorni del mese successivo. Il tasso di interesse è del 3% per i primi sei mesi. Poi i tuoi risparmi continuano a crescere anche dopo i 6 mesi, con un interesse fino al 2,10% annuo lordo che si aggiorna ogni 3 mesi in linea con il mercato. Tutto ciò attivando il Salvadanaio Digitale, uno spazio gratuito del tuo Conto Corrente BBVA.

Con BBVA hai anche il 3% di cashback sui tuoi acquisti effettuati con carta di debito MasterCard fisica o digitale. Niente male vero? In questo caso ogni singolo acquisto ti costa meno offrendoti un 3% di ritorno ogni mese. Si tratta di un’ottima opportunità per risparmiare sulle spese e sugli acquisti necessari. Cosa stai aspettando? Ora tocca a te decidere!

Il Conto Corrente BBVA è a zero costi

Il Conto Corrente BBVA è tutto senza costi, senza stipendio, senza saldo minimo e senza permanenza. In pratica hai solo vantaggi. Infatti, il conto è a canone zero e tutti i servizi sono gratuiti. Stiamo parlando anche di Bonifici SEPA istantanei e ordinari., Stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima., Pagamenti con F24 semplificato e Servizio custodia titoli. Non perdere altro tempo e non buttare via altri soldi.  Apri subito il conto!

Scegli BBVA

In aggiunta hai una carta di debito MasterCard gratuita che ti accompagna ovunque. Zero commissioni sul cambio valuta, anche nel weekend. Zero commissioni sui prelievi da 100 euro nella zona euro e contanti gratis presso tutti gli sportelli BBVA in Spagna e Garanti BBVA in Turchia. E con My Trips monitori spese, pagamenti e ottieni informazioni utili in un unico spazio all’interno dell’App BBVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 lug 2026
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