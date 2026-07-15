Perché Octopus Energy è la soluzione perfetta per una casa al mare

Proteggiti dai rincari estivi di luce e gas azzerando le sorprese in bolletta nei mesi in cui la tua casa al mare è chiusa grazie a Octopus Energy. Scegliendo la tariffa Octopus Fissa 12M blocchi il prezzo della componente energia e gas per un anno. Si tratta della migliore soluzione. Cosa stai aspettando? Ottieni subito l’offerta disponibile! Fai tutto online, senza dover chiamare né attendere il tuo turno in negozio. Niente male?

Grazie a Octopus Fissa 12M non hai più sorprese perché sai sempre quanto paghi la materia prima! Smetti di restare in balia del mercato con i suoi continui sali e scendi, soprattutto quando si tratta di una casa al mare che rimane chiusa parecchi mesi all’anno. E nei mesi estivi, quando si attiva, risparmia grazie a una tariffa conveniente che non cambia nel tempo, ma rimane identica per ben 12 mesi. In più hai altri vantaggi inclusi che valgono la scelta.

Infatti, Octopus Energy offre solo luce 100% proveniente da fonti rinnovabili per la tua casa al mare. Così non solo fai bene al tuo portafoglio, ma anche all’ambiente. Inoltre, tutti i contratti sono senza vincoli né penali. Oggi confermi l’offerta e blocchi il prezzo di luce e gas per un anno. Se dopo qualche mese vuoi cambiare fornitore non hai alcuna restrizione né vincolo temporale. Hai la totale libertà per continuare a risparmiare o scegliere un altro provider.

La tariffa Octopus Energy per la tua casa al mare

Octopus Fissa 12M è la tariffa Octopus Energy perfetta per la tua casa al mare. Oggi stabilisci il prezzo della materia prima di luce e gas bloccandolo per un anno. Devi essere veloce perché si tratta di un’offerta a tempo limitato che cambierà tra pochissimi giorni. Attivala entro e non oltre il 21 luglio 2026.

Prezzo Materia prima Luce Bloccato 12 Mesi 0,1364 €/kWh

Commercializzazione Materia Prima Luce 6 €/mese

Prezzo Materia prima Gas Bloccato 12 Mesi 0,54 €/Smc

Commercializzazione Materia Prima Gas 7 €/mese

