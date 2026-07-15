 Carta di credito gratuita per il noleggio auto: ecco TF Mastercard Gold
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Carta di credito gratuita per il noleggio auto: ecco TF Mastercard Gold

La carta di credito a canone zero emessa dalla banca online svedese TF Bank può essere la giusta soluzione.
Carta di credito gratuita per il noleggio auto: ecco TF Mastercard Gold
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La carta di credito a canone zero emessa dalla banca online svedese TF Bank può essere la giusta soluzione.
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Siamo a metà luglio, ormai in tanti hanno già organizzato tutti i dettagli per la loro vacanza all’estero, altri invece sono ancora in alto mare, non avendo nemmeno una carta di credito con cui prenotare il noleggio auto, carta tra le altre cose indispensabile (la carta di debito non viene accettata).

Se anche voi vi ritrovate in questa situazione, potete prendere come riferimento la banca online svedese TF Bank. Il motivo è presto detto: è la banca che emette la TF Mastercard Gold, una carta di credito gratuita ideale per le vacanze all’estero e subito pronta per essere impiegata al momento della prenotazione dell’auto a noleggio.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Una carta di credito a 360 gradi

Il fatto che la quota annuale sia gratuita non impedisce alla TF Mastercard Gold di TF Bank di essere una carta di credito a 360 gradi. Innanzitutto osserviamo che è possibile effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni, quando la maggior parte delle altre carte richiede il saldo dopo i primi 30 giorni.

A questo proposito, i titolari della carta possono scegliere se saldare interamente il pagamento richiesto oppure procedere con pagamenti rateali flessibili, per la più ampia libertà possibile.

C’è poi tutto un discorso legato all’utilizzo della carta di credito all’estero. Prima di tutto vi confermiamo che non vi sono costi extra legati all’impiego della carta quando si è in un Paese diverso dall’Italia, al contrario invece di quanto accade con le carte analoghe delle altre banche.

È corrisponde al vero anche l’assenza di commissioni sul cambio valuta, un elemento questo notevole, che consente di beneficiare di un risparmio significativa durante una vacanza al di fuori dell’Unione europea. Infine, la TF Mastercard Gold include un’assicurazione di viaggio a zero spese, in grado di offrire copertura da infortuni, malattie, annullamento viaggio, nonché un rimborso fino a 2.500 euro per eventuali bagagli smarriti.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Pubblicato il 15 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
15 lug 2026
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