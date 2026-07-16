Attiva Luce e Gas ENGIE, per te l'intrattenimento di Sky a soli 9,99€

Attivando una delle offerte Luce e Gas disponibili di ENGIE ottieni tutto l’intrattenimento di Sky + Netflix a soli 9,99 euro al mese, per i primi 5 mesi! Si tratta di una promozione davvero incredibile. Oltre a risparmiare sulla bolletta hai anche l’offerta Sky a te dedicata da attivare a un prezzo speciale. Niente male vero? Avvia subito la configurazione online. In pochi minuti avrai già tutto chiaro.

Infatti, grazie a Energia PuntoFisso 12 Mesi blocchi il prezzo di luce e gas per un anno! Al momento, secondo l’offerta di mercato disponibile, il costo della materia prima della luce monoraria è di 0,1134 €/kWh, con un corrispettivo annuo di 72 euro, mentre il costo della materia prima del gas è di 0,4545 €/Smc, con un corrispettivo annuo di 84 euro.

Se vuoi invece optare per il costo della materia prima della luce a fasce allora il corrispettivo per il consumo F1 è di 0,116€/kWh, F2 0,1229€/kWh e F3 0,1036€/kWh. Hai sempre un risparmio perfetto con le offerte di Luce e Gas ENGIE che ti permettono di aggiungere anche tutto l’intrattenimento Sky + Netflix a soli 9,99 euro al mese, per i primi 5 mesi.

Luce e Gas ENGIE: un mondo di vantaggi e l’intrattenimento Sky ti aspettano

Con le tariffe Luce e Gas ENGIE entri in un mondo di vantaggi e hai tutto l’intrattenimento Sky + Netflix a un prezzo davvero speciale. Cosa stai aspettando? Avvia subito la configurazione online e scopri cosa vuol dire avere bollette chiare e senza sorprese, protette dalle variazioni di mercato, con prezzo al sicuro per 12 mesi, senza più pensare agli aumenti.

Sapendo in anticipo quanto paghi al kWh o Smc puoi pianificare il budget familiare senza sorprese. Con un prezzo fisso, facile da capire, senza meccanismi variabili o indicizzazioni hai sempre tutto sotto controllo e la bolletta dipende dalle tue abitudini di consumo. Inoltre, con ENGIE ottieni energia 100% rinnovabile.