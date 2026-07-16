 Attiva Luce e Gas ENGIE, per te l'intrattenimento di Sky a soli 9,99€
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Attiva Luce e Gas ENGIE, per te l'intrattenimento di Sky a soli 9,99€

Attiva adesso una delle offerte Luce e Gas di ENGIE e ottieni tutto l'intrattenimento di Sky + Netflix a soli 9,99€ al mese, per 5 mesi.
Attiva Luce e Gas ENGIE, per te l'intrattenimento di Sky a soli 9,99€
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Attiva adesso una delle offerte Luce e Gas di ENGIE e ottieni tutto l'intrattenimento di Sky + Netflix a soli 9,99€ al mese, per 5 mesi.
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Attivando una delle offerte Luce e Gas disponibili di ENGIE ottieni tutto l’intrattenimento di Sky + Netflix a soli 9,99 euro al mese, per i primi 5 mesi! Si tratta di una promozione davvero incredibile. Oltre a risparmiare sulla bolletta hai anche l’offerta Sky a te dedicata da attivare a un prezzo speciale. Niente male vero? Avvia subito la configurazione online. In pochi minuti avrai già tutto chiaro.

Passa a ENGIE

Infatti, grazie a Energia PuntoFisso 12 Mesi blocchi il prezzo di luce e gas per un anno! Al momento, secondo l’offerta di mercato disponibile, il costo della materia prima della luce monoraria è di 0,1134 €/kWh, con un corrispettivo annuo di 72 euro, mentre il costo della materia prima del gas è di 0,4545 €/Smc, con un corrispettivo annuo di 84 euro.

Se vuoi invece optare per il costo della materia prima della luce a fasce allora il corrispettivo per il consumo F1 è di 0,116€/kWh, F2 0,1229€/kWh e F3 0,1036€/kWh. Hai sempre un risparmio perfetto con le offerte di Luce e Gas ENGIE che ti permettono di aggiungere anche tutto l’intrattenimento Sky + Netflix a soli 9,99 euro al mese, per i primi 5 mesi.

Luce e Gas ENGIE: un mondo di vantaggi e l’intrattenimento Sky ti aspettano

Con le tariffe Luce e Gas ENGIE entri in un mondo di vantaggi e hai tutto l’intrattenimento Sky + Netflix a un prezzo davvero speciale. Cosa stai aspettando? Avvia subito la configurazione online e scopri cosa vuol dire avere bollette chiare e senza sorprese, protette dalle variazioni di mercato, con prezzo al sicuro per 12 mesi, senza più pensare agli aumenti.

Passa a ENGIE

Sapendo in anticipo quanto paghi al kWh o Smc puoi pianificare il budget familiare senza sorprese. Con un prezzo fisso, facile da capire, senza meccanismi variabili o indicizzazioni hai sempre tutto sotto controllo e  la bolletta dipende dalle tue abitudini di consumo. Inoltre, con ENGIE ottieni energia 100% rinnovabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 lug 2026
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