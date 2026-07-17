 Acquisti senza interessi fino a 55 giorni con la carta di credito di TF Bank
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Acquisti senza interessi fino a 55 giorni con la carta di credito di TF Bank

In più si aggiungono la quota annuale gratuita, l'assicurazione di viaggio completa e l'assenza di commissioni sul cambio valuta.
Acquisti senza interessi fino a 55 giorni con la carta di credito di TF Bank
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In più si aggiungono la quota annuale gratuita, l'assicurazione di viaggio completa e l'assenza di commissioni sul cambio valuta.
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L’estate è il periodo dell’anno in cui si accumulano le spese più ingenti, in gran parte legate alla vacanza in Italia o all’estero. Ecco perché per tante persone una carta di credito può rivestire un ruolo cruciale nel riuscire a gestire i pagamenti al meglio, a maggior ragione poi se c’è la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni come con la TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone zero della banca online svedese TF Bank.

La differenza rispetto alle altre banche è sostanziale: mentre infatti la quasi totalità delle carte di credito richiede il pagamento del saldo trenta giorni dopo, la TF Mastercard Gold viene incontro ai suoi titolari posticipando il pagamento del saldo senza interessi di quasi due mesi.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Gli altri vantaggi della carta di credito della banca svedese TF Bank

Restando in tema vacanze, la TF Mastercard Gold include un’assicurazione di viaggio gratuita e completa. Quest’ultimo aggettivo non è inserito a caso, dal momento che la polizza offre una copertura da infortuni, malattie, annullamento viaggio e, per concludere, un rimborso per eventuali bagagli smarriti.

Gli amanti dei viaggi all’estero apprezzeranno anche il fatto che non vi siano costi aggiuntivi per l’utilizzo della carta al di fuori dell’Italia, così come non vi sia alcuna commissione sui cambi valuta, che spesso e volentieri rappresentano una delle voci di spesa più ingenti nell’economica di una carta di credito di chi viaggia spesso oltre i confini dell’Unione europea.

Inoltre, è una carta di credito che può essere utilizzata ovunque nel mondo senza preoccupazioni di sorta, grazie all’integrazione con il circuito di pagamento internazionale Mastercard, accettato di fatto in qualsiasi Paese del mondo. Infine, per richiederla sono sufficienti meno di tre minuti del proprio tempo libero.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Pubblicato il 17 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
17 lug 2026
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