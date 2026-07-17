Conto a zero spese con BBVA: interessi e cashback al 3% per i primi 6 mesi

Per un nuovo conto corrente a zero spese è possibile scegliere Conto BBVA, una soluzione a canone zero che offre anche il 3% di remunerazione sulla liquidità non vincolata per i primi 6 mesi.

Il conto permette di sfruttare prelievi e bonifici senza commissioni e garantisce un cashback del 3% per le spese con carta di debito (fino a 280 euro al mese di acquisti), sempre per i primi 6 mesi.

Per accedere al conto basta seguire il link qui di sotto e seguire la procedura di apertura tramite il sito ufficiale di BBVA. La promo valida solo per un breve periodo di tempo.

Conto BBVA a zero spese, ecco le caratteristiche

Con il Conto BBVA è possibile sfruttare un conto a canone zero, senza alcun requisito da rispettare. Al conto è abbinata la carta di debito, sempre a canone zero. I prelievi sono gratuiti, a partire da 100 euro. Ci sono anche i bonifici senza commissioni. I clienti possono richiedere la carta di credito, con canone di 36 euro all’anno (azzerabile con almeno 6.000 euro di spesa annuale).

Per i nuovi clienti, inoltre, BBVA garantisce:

una remunerazione del 3% senza vincoli e con liquidazione mensile ; il tasso annuo lordo è garantito per i primi 6 mesi ma la remunerazione continuerà successivamente, con un tasso da definire, almeno fino al 31 dicembre 2027

e con ; il tasso annuo lordo è garantito per i primi 6 mesi ma la remunerazione continuerà successivamente, con un tasso da definire, almeno fino al 31 dicembre 2027 il cashback del 3% delle spese con carta di debito fino a 280 euro di acquisti mensili, per i rimi 6 mesi

Per accedere alla promozione e aprire il conto corrente di BBVA è sufficiente seguire la procedura guidata, accessibile tramite il box qui di sotto. Si tratta di una delle opzioni più interessanti, in questo momento, per poter contare su un conto completo e ricco di vantaggi. La promozione è valid solo per un breve periodo di tempo.